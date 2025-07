15 juli 2025

Politie neemt maatregelen tegen gespannen situatie Purmerend

In de nacht van zondag op maandag zijn in Purmerend drie verdachten aangehouden die een explosief in de auto hadden. De volgende avond en nacht waren er in Purmerend twee aanslagen met explosieven op twee vlak bij elkaar gelegen woningen. De politie neemt maatregelen, kennelijk om verder geweld te voorkomen. Er loopt een onderzoek naar voorbereidingen van een aanslag op een bij de politie bekend doelwit.