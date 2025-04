Politie onderschept speedboot met 145 kilo hasj in Scheveningen

Motorpech

De politie-eenheid Landelijke Expertise en Operaties kreeg zaterdagavond een melding via de Kustwacht. Zij zagen ongeveer 70 kilometer uit de kust een speedboot die in de problemen was gekomen. De boot had motorpech en kon niet meer varen. Een reddingsboot van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) heeft de speedboot opgehaald en naar de haven van Scheveningen gebracht. De boot en schipper werden gecontroleerd door de politie, waarbij de softdrugs werden aangetroffen.