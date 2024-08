Politie pakt 250 kilo cannabis na achtervolging

Connect on Linked in

De politie in Rotterdam zegt dinsdag dat er afgelopen weekend 250 kilo softdrugs in beslag zijn genomen en na een achtervolging vier verdachten zijn gearresteerd. In de nacht van zaterdag op zondag kwam er een melding binnen van een inbraakalarm aan Zuideinde in Barendrecht.

Prins Alexander

Ter plaatse zagen collega’s een busje dat er plotseling vandoor ging. Na een achtervolging zijn op de Mosweg in stadsdeel Rotterdam-Prins Alexander vier verdachten aangehouden.

Hierbij zijn twee verdachten gewond geraakt. Eén is overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere verdachte is gebeten door de politiehond en is nagekeken, maar hoefde niet naar een ziekenhuis.

22 dozen

De aangehouden mannen zijn een 34-jarige man uit Rijssen, een 30-jarige man uit Groningen, een 28-jarige man uit Spijkenisse en een 40-jarige man uit Waalwijk.

In de bestelbus werden 22 dozen met softdrugs gevonden. Daarnaast werden spullen gevonden die gebruikt kunnen worden om in te breken.

Op de locatie aan het Zuideinde in Barendrecht vond de politie nog eens 29 dozen met softdrugs. In totaal is ongeveer 250 kilo aan softdrugs in beslag genomen.

De politie heeft de zaak in onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen niet uit.