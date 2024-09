Politie pakt grote hoeveelheid grondstof voor vuurwerkbommen

Connect on Linked in

In twee schuren in Maassluis heeft de politie woensdag 8000 stuks “nitraten” in beslag genomen. Dat is vuurwerk dat alleen met vergunning mag worden aangekocht en afgestoken door professionele vuurwerkbedrijven. In de criminele wereld zijn nitraten in gebruik als een van de grondstoffen voor zelfgemaakte vuurwerkbommen, waarmee aanslagen worden gepleegd op huizen en auto’s.

Anonieme tip

Er zijn drie mannen van 17, 19 en 40 uit Maassluis gearresteerd. Ze worden verdacht van illegale handel in professioneel vuurwerk.

Een anonieme tip leidde de politie uiteindelijk naar de twee schuren. Er loopt een onderzoek naar illegale handel in zwaar professioneel vuurwerk.

Het onderzoek is in de loop van augustus begonnen toen de politie werd getipt over illegale handel in zwaar vuurwerk. Dat onderzoek leidde naar de twee woningen in Maassluis.

Op vrije voeten

In een schuur aan de Burgemeester Van Reesstraat werden 1000 nitraten aangetroffen en in een schuur bij een woning aan de Uiverlaan nog eens 7000 nitraten.

De drie verdachten zijn voorlopig op vrije voeten gesteld en worden op een later moment verhoord.