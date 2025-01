25 januari 2025

Politie: Satudarah hield verboden clubavonden in Tilburg

De politie zegt dat de verboden motorclub Satudarah op vrijdagavond een bijeenkomst heeft gehouden. Daarom is de politie binnengevallen in het café in het centrum van Tilburg. Daarbij zijn mannen aangehouden en is veel contant geld in beslag genomen.