Politie schiet man dood in woning Rozenburg

(Beeld: MediaTV)

Het incident vond plaats op de vierde verdieping van een flatwoning aan de Ruygeplaat. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De omgeving is ruim afgezet. Ook de forensische opsporing is aanwezig voor sporenonderzoek.

Wat er precies in de woning is gebeurd en waarom de politie naar de woning toeging is nog onduidelijk. Ook over het slachtoffer is nog niets bekend.

Onderzoek

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie. Dit is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat is een standaard procedure wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt.