Politie schiet man dood in woning Rozenburg
In een woning aan de Ruygeplaat in Rozenburg heeft de politie vrijdagavond rond 18.00 een man doodgeschoten. Dit gebeurde volgens de politie nadat de agenten werden geconfronteerd met een man met een mes. De Rijksrecherche is ingeschakeld en doet onderzoek naar de toedracht van het incident.
(Beeld: MediaTV)
Het incident vond plaats op de vierde verdieping van een flatwoning aan de Ruygeplaat. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De omgeving is ruim afgezet. Ook de forensische opsporing is aanwezig voor sporenonderzoek.
Wat er precies in de woning is gebeurd en waarom de politie naar de woning toeging is nog onduidelijk. Ook over het slachtoffer is nog niets bekend.
Onderzoek
De Rijksrecherche doet onderzoek naar het schieten door de politie. Dit is een onafhankelijke instantie die onder leiding van het Openbaar Ministerie het optreden van de politie onderzoekt. Dat is een standaard procedure wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt.