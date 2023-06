Politie schiet op vluchtauto in Nijmegen, ‘explosieven in garagebox’

Connect on Linked in

De politie is maandagochtend bezig met een groot onderzoek in de Nijmeegse wijken Malvert en Meijhorst, omdat er in een garagebox mogelijk explosief materiaal is aangetroffen. Tijdens het onderzoek zondagnacht reed een auto met hoge snelheid weg uit de garagebox, waarna agenten schoten loste op de auto. De vluchtauto raakte een omstander, deze vrouw raakte gewond.

Schoten

Op zondagnacht rond 00.30 kreeg de politie een melding van een verdachte situatie aan de Malvert 62e straat. Er zou mogelijk ingebroken worden bij een garagebox. Toen agenten bezig waren met onderzoek, vluchtte een auto met hoge snelheid uit de garagebox. Agenten hebben op de auto geschoten. Tijdens de vlucht raakte de auto een omstander. Deze vrouw raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De Rijksrecherche is afgelopen nacht gestart met een onderzoek omdat agenten geschoten hebben.

Flat ontruimd

In de garagebox werd materiaal aangetroffen dat mogelijk explosief is. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ter plaatse om het materiaal op te ruimen. De flat boven de garagebox is uit voorzorg ontruimd en bewoners worden in de omgeving opgevangen.

Zwarte Volkswagen Golf

In de nacht is er onderzoek gedaan naar een voorwerp in de omgeving van de garagebox, die vermoedelijk uit de wegrijdende auto is gegooid. Later werd er een zwarte Volkswagen Golf aangetroffen aan de Meijhorst 29e straat. Vermoedelijk is dit de auto waarmee de verdachten zijn gevlucht, zo meldt de politie. Bij deze auto is ook materiaal aangetroffen dat verder onderzocht werd, waardoor de omgeving werd afgezet en de school in de buurt is gesloten. De auto wordt afgesleept voor verder onderzoek. De verdachten zijn nog voortvluchtig.

Getuigen

De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen die de afgelopen tijd iets verdachts hebben gezien rond de garagebox in de Malvert 62e straat. Ook zoekt de politie naar getuigen die afgelopen nacht tussen 23.00 en 02.00 in de wijk Malvert en Meijhorst verdachte personen of auto’s hebben gezien.

Dit zijn de verschillende locaties in #Nijmegen die in de vorige tweets werden genoemd. pic.twitter.com/Sr1QGoXNwl — Politie Gelderland (@POL_Gelderland) June 19, 2023