Politie toont beelden verdachte schietpartij in Almelo (VIDEO)

Het incident vond op maandag 27 oktober rond 22.40 plaats aan de Debussystraat. Het slachtoffer was nét met twee mannen de woning in gelopen, toen er een opstootje ontstond. Dit ontaardde enkele seconden later in een schietpartij. Wat zich precies heeft afgespeeld, wordt door de politie onderzocht.

Seat Cupra

De twee mannen die met het slachtoffer de woning binnen waren gegaan, sloegen direct na de schoten op de vlucht in een klaarstaande auto waar een derde persoon in zat. Deze auto was mogelijk een Seat Cupra.

Agenten die ter plaatse kwamen, hebben het zwaargewonde slachtoffer meteen geholpen en een tourniquet aangebracht. De man is ondertussen buiten levensgevaar en uit het ziekenhuis. De politie zegt niet uit te sluiten dat bij de schietpartij een tweede gewonde is gevallen, die vóór de komst van de agenten is gevlucht.

De politie is op zoek naar de man op de foto en onderstaande beelden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.