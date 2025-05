Politie toont bewegende beelden van verdachte terrasmoord (VIDEO)

Getuigen Uit die beelden komt volgens de naar voren dat de schutter een tweede persoon bij zich had.

Volgens getuigen die de politie heeft gesproken, was het tweetal al uren voor de moord in het nabijgelegen park aanwezig. Daar zouden ze contact hebben gehad met twee jongens die daar op een bankje zaten.

De politie ziet deze jongens niet als verdachten in het onderzoek, maar wil met spoed als getuige spreken.

De man de zwarte hoody die op de beelden te zien is was volgens de politie de schutter. De andere man, met het t-shirt waar ‘Champion’ op staat, is zeer waarschijnlijk de mededader.

Vorige week toonde recherche al een plaatje van de vermoedelijk schutter en maakte ook de vermoedelijke vluchtroute bekend.