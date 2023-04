Politie: twee auto’s betrokken bij schietpartij in Den Bosch

Print This Post

Op de Zandzuigerstraat in Den Bosch heeft zondagavond rond 20.00 een schietpartij plaatsgevonden. Getuigen hoorden meerdere schoten. Bij het incident waren volgens de politie twee auto’s betrokken.

Volgens getuigen zou het gaan om een zwarte auto en een grijze auto. De plaats delict, vlakbij station Den Bosch-Oost, is afgezet en het forensisch onderzoek is in volle gang, zo meldt de politie. Op straat zijn twee kogelhulzen gevonden.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De verdachten zijn spoorloos. Aan de schietpartij zou een ruzie vooraf zijn gegaan. Over de toedracht is niets bekend.