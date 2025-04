Politie: verdachte schutter Ardiles was bekende (VIDEO)

Andere misdrijven De schietpartij gebeurde tijdens een feest in de nacht van 1 op 2 februari 2025 in Rotterdam-Delfshaven.

Er zijn in het onderzoek twee mensen gearresteerd. Zij zitten niet meer vast voor de schietpartij, maar voor andere misdrijven, aldus de politie. Het gaat om een 38-jarige man uit Lelystad en een 27-jarige man uit Tilburg.

Eerder hield de politie een 43-jarige Amsterdammer en een 46-jarige Rotterdammer aan. De 46-jarige man uit Rotterdam is dezelfde avond na verhoor vrijgelaten. Hij is geen verdachte meer. De tweede aangehouden man, een 43-jarige Amsterdammer, is op 5 februari heengezonden. Ook hij is geen verdachte meer.

Vier mensen

De politie toonde eerder een video waarop vier mensen te zien zijn die zich naar het feest begeven. Het lijkt erop dat ze bij een hek eerst een vuurwapen afgeven dat naar binnen wordt gesmokkeld. Een van hen zou de man zijn geweest die binnen Ardiles Gerard heeft doodgeschoten.

Nu meldt de politie dat het slachtoffer met de schutter mee naar binnen is gelopen en een van de mensen in dat groepje was.

Op de beelden is ook te zien hoe een aantal mannen na de schietpartij wegloopt bij het partycentrum aan de Galvanistraat. Als een getuige hen volgt, vuurt een van de mannen een kogel in zijn richting, waarop de getuige wegrent.

De politie zegt nu dat deze man vermoedelijk ook de man is geweest die Ardiles Gerard heeft gedood.