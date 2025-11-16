‘Politie vindt 400 cobra’s in schuur ouderlijk huis 15-jarige’

Onderzoek Na een onderzoek naar het vervoer, opslag en verkoop van zwaar vuurwerk kwam de politie bij de 15-jarige jongen uit, schrijft AT5. Er werden ook nog tien andere verdachten opgepakt. Zij wonen in Enkhuizen, Obdam, Andijk, Amstelhoek, Bilthoven en Beverwijk. Ook bij hen werd vuurwerk aangetroffen.

De politie zegt er het volgende over: ‘Opvallend en zorgelijk is dat dergelijke explosieven in woonwijken werden opgeslagen, soms in slaapkamers of ruimtes met ondeugdelijke bedrading. Een klein statisch vonkje kan al een desastreuze ontploffing veroorzaken.’

Schade

De politie wijst erop dat dit soort vuurwerk voor ernstige verwondingen en grote materiële schade kan zorgen. Ook wordt het vuurwerk vaak gebruikt bij explosies, aanslagen en het belagen van hulpverleners. ‘Vroeger werd er vooral rond de jaarwisseling gezocht naar het illegale vuurwerk, maar tegenwoordig is er sprake van een continue inzet, gericht op zowel eindgebruikers als de achterliggende handelsnetwerken.’

De elf verdachten zijn verhoord en mogen het verdere verloop van hun zaak vooralsnog thuis afwachten.

In hetzelfde Amsterdamse stadsdeel werden vorig jaar ook al honderden Cobra’s aangetroffen, ditmaal in een woning.