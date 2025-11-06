Politie: ‘Vondst van 3300 kilo cocaïne is uniek geworden’

Beeld: De politie bezig met de inval in de Moerdijk (foto JBMedia)

Dat vertelt de recherchebaas Serious Organised Crime bij de Eenheid Landelijke Opsporing aan de krant: ‘Dit soort grote hoeveelheden komen we de laatste tijd in de havens al nauwelijks tegen’, zegt Ron van Brussel. ‘Laat staan op een locatie landinwaarts. Dat maakt het een unieke vondst.’

De officier van justitie van het Landelijk parket -met cocaïne-criminaliteit in zijn portefeuille- legt uit waarom de Moerdijk desondanks een populaire locatie is. Martin van Nes: ‘Vooral bij zulke grote hoeveelheden cocaïne willen criminelen het liefst zo’n kort mogelijke afstand afleggen vanaf de haven. Je wilt niet helemaal naar bijvoorbeeld Tsjechië rijden en het risico lopen dat het onderweg wordt onderschept.’

De loodsen en schuren in West-Brabant zijn daarmee de ideale locaties om de gesmokkelde cocaïne snel uit containers te halen, te verdelen onder de eigenaren en verder te verspreiden. Van Brussel: ‘Dat soort locaties heb je in de regio volop. Ook op afgelegen bedrijventerreinen en in het buitengebied, waar criminelen ongezien te werk gaan.’