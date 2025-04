20 april 2025

Politie: ‘waardevolle tips’ over dodelijke schietpartij in zalencentrum Rotterdam, schutter nog voortvluchtig

De politie zegt verschillende tips te hebben binnengekregen in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij op een feest in een zalencentrum in Rotterdam, waarbij de 42-jarige Ardiles Gerard uit Hoorn werd doodgeschoten en een 24-jarige Amsterdammer zwaargewond raakte. De schutter is echter nog niet aangehouden, meldt een politiewoordvoerder aan Crimesite. In tv-programma Opsporing Verzocht wordt dinsdag voor de derde keer aandacht besteed aan de zaak.