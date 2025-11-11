 Meteen naar de content
11 november 2025

Politie zoekt daders ontvoering Gouda

Een 45-jarige man is afgelopen vrijdag ontvoerd nadat hij werd opgehaald bij zijn woning aan de Roerdompstraat in Gouda. De man kon uiteindelijk ontsnappen in Amsterdam. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en zegt op zoek te zijn naar getuigen en beelden.

Laatste Nieuws

Het slachtoffer had op vrijdag een afspraak en werd rond 17.45 met de auto opgehaald bij zijn woning aan de Roerdompstraat in Gouda. Kort hierna is hij mishandeld, met geweld beroofd en ontvoerd.

Rond 21.00 kon hij ontsnappen in de omgeving van de Stade de Colombes in Amsterdam-Oost. Hij zocht hulp bij omstanders, die de politie belden.

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.