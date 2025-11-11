Politie zoekt daders ontvoering Gouda

Het slachtoffer had op vrijdag een afspraak en werd rond 17.45 met de auto opgehaald bij zijn woning aan de Roerdompstraat in Gouda. Kort hierna is hij mishandeld, met geweld beroofd en ontvoerd.

Rond 21.00 kon hij ontsnappen in de omgeving van de Stade de Colombes in Amsterdam-Oost. Hij zocht hulp bij omstanders, die de politie belden.