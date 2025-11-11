11 november 2025
Politie zoekt daders ontvoering Gouda
Een 45-jarige man is afgelopen vrijdag ontvoerd nadat hij werd opgehaald bij zijn woning aan de Roerdompstraat in Gouda. De man kon uiteindelijk ontsnappen in Amsterdam. De politie heeft nog geen arrestaties verricht en zegt op zoek te zijn naar getuigen en beelden.
Het slachtoffer had op vrijdag een afspraak en werd rond 17.45 met de auto opgehaald bij zijn woning aan de Roerdompstraat in Gouda. Kort hierna is hij mishandeld, met geweld beroofd en ontvoerd.
Rond 21.00 kon hij ontsnappen in de omgeving van de Stade de Colombes in Amsterdam-Oost. Hij zocht hulp bij omstanders, die de politie belden.