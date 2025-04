Politie zoekt verdachten die Rotterdams gezin zwaar mishandelden (UPDATE)

Afgesneden Het gezin was op weg naar huis na een avondje uit, toen zij werden afgesneden door een jongen van ongeveer 12 à 13 jaar oud op een fatbike, die tijdens het fietsen een mobiele telefoon in zijn hand had. Toen de vader van het gezin de jongen aansprak op zijn gedrag, liep de situatie uit de hand.



Een paar meter verderop worden ineens de vader, zoon en dochter van het gezin ernstig mishandeld door een groepje van vier of vijf mannen. Hier is de jongen van de fatbike dan ook bij. De gezinsleden zijn alle drie met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie is een onderzoek gestart naar de daders en zoekt getuigen die het incident hebben gezien of die meer informatie hebben over de jongen op de fatbike.