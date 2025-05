Politie zoekt mannen voor gijzeling in Weesp

Tie-wraps Daar aangekomen werd het slachtoffer aangevallen door drie mannen en in een auto gestopt.

Deze auto reed vervolgens door naar de Heemraadweg in Weesp. Op deze locatie werd het slachtoffer vastgebonden met tie-wraps in een kelderbox en hij kreeg tape over zijn mond gebonden.

Slijptol

In de kelderbox is het slachtoffer volgens de politie in zijn gezicht geslagen. Ook zou er zijn gedreigd hem met een slijptol te bewerken. De daders haalden 4500 euro van zijn rekening en hij is beroofd van zijn telefoon en zijn horloge.

Op camerabeelden is te zien hoe de verdachten in en uit de gang richting de kelderbox lopen.

Het slachtoffer is uiteindelijk vastgebonden achtergelaten. Later is hij gevonden door een voorbijganger gevonden.