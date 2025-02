Politie zoekt meer informatie in onderzoek naar dood eigenaar administratiekantoor

Administratiekantoor Het levenloze lichaam van de vrouw werd op 9 januari 2025 gevonden in een woning in Landsmeer. De vrouw was mede-eigenaar van een administratiekantoor.

De vrouw was al snel, de dag voor de vondst van haar lichaam, door de politie in een opsporingsbericht als vermist opgegeven.

Zoon

Dezelfde avond nog is in Amsterdam een 31-jarige man uit Amsterdam aangehouden als verdachte in de zaak: Timothy B. de zoon van Alleman. Hij woonde in Landsmeer.

Toch zegt de politie nog meer informatie nodig te hebben.

Kia

De auto van het slachtoffer, een donkergrijze Kia type MPV-EV9, is op 9 januari door politie gevonden op een parkeerplaats bij de McDonalds op de IJdoornlaan in Amsterdam-Noord.

De auto was op 8 januari tussen 23.33 en 23.53 vertrokken vanaf de Dorpsstraat in Landsmeer, en blijkt om 23.38 te zijn geparkeerd bij de McDonalds aan de IJdoornlaan. De McDonalds ligt op een paar kilometer verwijderd van het centrum van Landsmeer,

Peugeot

De politie zoekt ook informatie over een zwarte Peugeot, type Expert. Deze auto is verschillende keren vanaf de Dorpsstraat in Landsmeer vertrokken en daarna weer teruggekeerd. Dat is gebeurd tussen 8 januari 18.30 uur en 9 januari 18.00.