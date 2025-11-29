Politie zoekt onbekende man na schietpartij waarbij Pool (41) uit Haagse flat sprong (VIDEO)

Meerdere botbreuken Een 41-jarige Poolse man sprong op zaterdagavond 16 maart 2024 rond 18.20 van vier hoog uit een flatwoning aan de Cornelie van Zantenstraat, nadat er op hem was geschoten. Het slachtoffer werd in een binnentuin gevonden met een schotwond en meerdere breuken. De Haagse recherche vermoedt dat er nog altijd mensen in de omgeving van de verdachte zijn die meer weten, maar nog niet hun verhaal hebben gedaan.

Onbekende man

Terwijl het slachtoffer zwaargewond op de grond lag, zagen getuigen dat een nog onbekende man op hem afliep. Die leek zich vervolgens te bedenken en liet het slachtoffer aan zijn lot over. Het is volgens de politie niet uitgesloten dat deze man de schutter was; anders kan hij een belangrijke getuige zijn.

De politie wil die nog onbekende persoon heel graag spreken en maakt daarom opnieuw een aantal kenmerken van hem openbaar. De man heeft een lichte huidskleur en wordt tussen 25 en 40 jaar oud geschat. Hij is niet lang van stuk en heeft een fors of breed postuur.

De gezochte man had een dunne, zwarte jas aan, een blauwe spijkerbroek en witte sokken. Daarnaast droeg hij donkerkleurige schoenen met een wit logo op de zijkant en grijze accenten in de zool.

Arrestaties

Wat de aanleiding was voor de schietpartij is nog altijd onduidelijk. De politie heeft na de schietpartij meerdere verdachten aangehouden, waaronder een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, maar deze verdachten zijn ook weer vrijgelaten. De zaak is dus nog onopgelost.