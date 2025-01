Politie zoekt schutter die appartementencomplex Tilburg doorzeefde met kogels

In de glazen toegangsdeur zaten 25 tot 30 kogelgaten, meldt de politie maandag. De kogelgaten zaten zelfs tot in de brievenbussen en de liftdeur tegenover de ingang. Ook op straat lagen kogelhulzen. Volgens de politie is op camerabeelden te zien dat de dader om 02.47 het vuur opende bij de hoofdingang.

Kogelhulzen

De politie deed ter plaatse forensisch sporenonderzoek en plaatste pylonen over de gevonden hulzen. Met speurhonden werd naar meer hulzen gezocht. Alle hulzen worden onderzocht op dna en eventuele andere sporen, maar dit heeft nog niet geleid tot de schutter.



De politie neemt de zaak hoog op en is op zoek naar getuigen of mensen die meer weten van de beschieting. Over een motief is nog niets bekend.

In oktober 2022 raakte een 29-jarige man gewond bij een schietpartij aan de Burgemeester Brokxlaan.