Politie zoekt verdachte van schietpartij in Tilburg waarbij twee gewonden vielen



De melding van het schietincident aan de Corellistraat in Tilburg kwam dinsdagavond rond 18.00 bij de meldkamer binnen. In de wijk zouden meerdere schoten zijn gehoord. Agenten kwamen ter plaatse en startten direct een onderzoek. Ze troffen in eerste instantie drie beschadigde huizen en een beschadigde auto aan.

Bloedspoor

Daarnaast vonden agenten ook hulzen en een bloedspoor. Niet veel later meldden zich twee gewonde mannen bij een ziekenhuis. De mannen, een 22-jarige en een 30-jarige Tilburger, zijn aangehouden, omdat ze worden verdacht van betrokkenheid bij de schietpartij.

Veel onrust

De politie meldt dat het schietincident veel onrust heeft veroorzaakt in de wijk Stokhasselt. ‘Het geweld vond plaats in een woonwijk waar op dat moment meerdere mensen aanwezig waren, daarbij had de schutter ook onschuldige omstanders kunnen raken. De politie begrijpt de impact die dit heeft en zet alles op alles om de verdachte, Badr Wong Tham Soeng, zo snel mogelijk aan te houden, daarom delen wij de naam en beelden van hem.’

Aangezien het om een vuurwapengevaarlijke verdachte gaat, raadt de politie het publiek aan om hem niet zelf te benaderen, maar direct het alarmnummer 112 te bellen. De politie roept de verdachte dringend op om zichzelf te melden. De voortvluchtige Badr is op camerabeelden te zien in een donkerblauw trainingspak, met strepen aan de zijkant en lichtkleurige sneakers.

Inval

In de nacht van 5 november viel de politie een woning binnen in dezelfde straat. Daarbij is de woning doorzocht, maar niemand aangehouden. De twee aangehouden verdachten zitten nog vast.



Het incident lijkt een gerichte actie te zijn, waarbij naast de twee gewonden ook meerdere personen betrokken zouden zijn. De politie sluit meerdere aanhoudingen dan ook niet uit. Over een achtergrond voor de schietpartij is nog niets bekend.