Portiek in Rotterdam beschoten waar drie dagen eerder explosie was (UPDATE)

(Beeld: Media-TV)

Op de stoep direct voor de portiek staan drie pionnen waaronder hulzen liggen. De straat was volledig afgezet en de forensische opsporing kwam ter plaatse om sporen veilig te stellen.

Verdachte

De mogelijke verdachte zou zijn weggerend richting de Oude Dijk. Hij is mager, rond 1.75 lang en tussen de 20 en 30 jaar oud. Hij was volledig in het zwart gekleed en droeg een zwarte bivakmuts.

Bij dezelfde portiek was op 9 mei ook al een explosie. De houten platen van de tijdelijke reparatie daarvan zijn nog zichtbaar.

Er is nog niemand aangehouden. Over een toedracht voor beide incidenten is nog niets duidelijk.