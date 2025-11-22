Portugal pakt vissersschepen met ruim 7 ton cocaïne

Madeira Aan boord waren in totaal tien mannen met Braziliaanse nationaliteit. De onderschepping gebeurde tussen het zuidelijk in de Atlantische Oceaan gelegen Portugese eiland Madeira en de eilandengroep van de Azoren.

Een deel van de drugs is naar Madeira vervoerd waar vrijdag vijf van de tien bemanningsleden zijn voorgeleid aan de rechtbank in Funchal en in voorlopige hechtenis zijn geplaatst. Ook de drugs en opvarenden van het andere vaartuig zijn naar Madeira gebracht.

Informatie

De PJ zegt in een persverklaring dat over de twee schepen informatie was ontvangen van het Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N) in Lissabon. Dat zou informatie hebben ontvangen van een buitenlandse dienst, mogelijk de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) over een drugszending afkomstig uit Zuid-Amerika en bestemd voor Portugal en/of een andere Europees land.



