19 november 2025

Proces tegen oud-bokser uitgesteld wegens poging omkoping jurylid

In New York zijn drie mannen aangeklaagd voor poging tot omkoping van een jurylid in de zaak rond ex-bokser Goran Gogic en de op één na grootste cocaïnevangst ooit in de Verenigde Staten, bijna 18 ton in 2019. De verdachten zijn volgens Amerikaanse media van Albanese origine: Mustafa Fteja, Valmir Krasniqi en Afrim Kupa. De verdenking is dat ze het jurylid enkele dagen voor de start van het proces hebben benaderd en hem tot 100.000 dollar hebben geboden om Gogic niet schuldig te bevinden.

Staten Island

Volgens het federale OM in Brooklyn belde Fteja het jurylid op zijn persoonlijke telefoon en ontmoette hem vervolgens op Staten Island. Tijdens die ontmoeting bood hij 100.000 dollar aan in ruil voor een stem voor vrijspraak. Twee dagen later vond een tweede bijeenkomst plaats, waarin opnieuw bedragen tussen 50.000 en 100.000 dollar werden aangeboden. Op zondag voegde hij zich samen met Krasniqi en Kupa bij een derde ontmoeting.

