Proces tegen verdachte moord Wiersum vertraagd: weduwe is rechter bij dezelfde rechtbank

Volgens het AD zou de zaak tegen B. binnen twee weken worden afgerond met de uitspraak in de zaak, maar dat is onhaalbaar. In november 2023 eiste het OM achttien jaar cel tegen hem.

Voorbereiding

Utrechter Sezer B. van Turkse komaf is de laatste van tien verdachten die wordt vervolgd voor de moord op Derk Wiersum. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem en Anour Taghi van het voorbereiden van de moord. Zo zou hij Wiersum hebben geobserveerd. Ook zou hij samen met Anouar Taghi deel uitmaken van een criminele organisatie die gestolen auto’s leverde voor zware misdrijven.

Derk Wiersum, de advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, werd op 18 september 2019 doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert door twee mannen die hiervoor eerder werden veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf. Anouar Taghi kreeg vorig jaar 26 jaar cel.

Niet betrokken

Volgens het AD had de weduwe van Wiersum zelf geen enkele betrokkenheid bij de strafzaak van Sezer B. en werkt ze ook niet op de afdeling strafrecht, maar werkt ze wel als rechter bij dezelfde rechtbank in Amsterdam. Om de schijn van partijdigheid te vermijden, wordt de zaak tegen B. daarom verplaatst naar de rechtbank Noord-Holland.

‘Onbegrijpelijk’

Advocaat Niels van Schaik van Sezer B. vindt de gang van zaken ‘onbegrijpelijk’. ‘Iedere schijn van partijdigheid moet immers worden vermeden, zeker in dit soort zaken’, aldus Van Schaik tegen het AD. ‘Bovendien is nu anderhalf jaar kostbare tijd verloren gegaan. Dit is niet goed voor het aanzien van de rechtspraak.’

De weduwe van Derk Wiersum is om een reactie gevraagd maar wil niet reageren.

