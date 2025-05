13 mei 2025

Proces verdachte dubbelmoord Montenegrijnse vete begonnen

In de Duitse deelstaat Hessen is maandag onder aanzienlijke beveiliging het proces begonnen tegen een man die ervan wordt verdacht medepleger te zijn geweest van een dubbelmoord op het Griekse eiland Corfu in 2020, op twee topfiguren van de Montenegrijnse maffia. Voor de rechtbank in Giessen (Duitsland) staat een 48-jarige Duitser terecht, die met zijn gezin in Giessen woont.