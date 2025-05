Proxydienst van oude wifi-routers offline gehaald, miljoenen euro’s schade

Miljoenen euro’s Via Anyproxy werden wereldwijd netwerken platgelegd, grote sommen geld buitgemaakt en gevoelige data gestolen – terwijl de daders uit zicht bleven. Volgens de politie is er voor miljoenen euro’s aan schade aangericht.

De Amerikaanse justitie heeft drie Russen en een Kazachstaans staatsburger aangeklaagd voor hun rol bij de criminele proxydiensten Anyproxy en 5socks.

Oude routers

Het onderzoek begon nadat de politie Amsterdam ontdekte dat het IP-adres van een Nederlandse burger werd misbruikt voor digitale oplichting. Dit leidde tot de ontdekking dat cybercriminelen via Anyproxy toegang kregen tot verouderde routers van legitieme internetaansluitingen, wat hen hielp om onopgemerkt te blijven.

Anyproxy was volgens politieonderzoek verantwoordelijk voor ruim 6.000 misbruikte IP-adressen, waarvan een groot aantal in de Verenigde Staten. De politie besloot hierop om samen te werken met de FBI onder de naam ‘Operation Moonlander’.

In Nederland gehost

Uit het politieonderzoek is gebleken dat een deel van Anyproxy in Nederland gehost wordt. Op woensdag 7 mei werden servers van Anyproxy en andere gelieerde proxydiensten wereldwijd in beslag genomen en offline gehaald.

Anoniem

Een proxydienst fungeert als tussenstation op internet en verbergt het echte IP-adres van de gebruiker. Hierdoor lijkt het internetverkeer afkomstig van een ander apparaat, bijvoorbeeld van een router van een Nederlands huishouden. Cybercriminelen misbruiken dit soort routers, vaak verouderde apparaten zonder beveiligingsupdates (zogeheten “end-of-life”-apparatuur), en bieden deze vervolgens via ondergrondse marktplaatsen te huur aan – uitsluitend tegen anonieme betaling in cryptovaluta. Dit maakt het opsporen van daders lastig.