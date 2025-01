PSV-ster ging op vakantie met Quincy Promes op de foto

United FC Promes was in dienst bij Spartak Moskou, maar moet in Dubai blijven. Hij voetbalt inmiddels voor de plaatselijke United FC.

Noa Lang heeft niet vermeld wanneer en waar de foto met Promes is genomen. Ook voetballer Steven Bergwijn, die in Saoedi-Arabië speelt, is erop te zien. De foto staat in een serie van andere beelden die kennelijk zijn genomen tijdens de vakantie van Lang in de winterstop.

Ziyech

Eerder werd bekend dat voetballer Hakim Ziyech deze winter in Dubai bij Promes op bezoek ging.

Nederland heeft aan de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) gevraagd om de veroordeelde voetballer uit te leveren. Procedures daarover zijn nog gaande. Promes kwam in mei onder voorwaarden op vrije voeten.

