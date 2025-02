28 februari 2025

Rachel bezocht haar vader Dino Soerel toen hij ondergedoken zat: ‘We waren beiden vermomd’

In de nieuwe docuserie ‘Brandmerk: Kind van een Gedetineerde’ stond deze week Rachel Soerel centraal, de dochter van de tot levenslang veroordeelde Dino Soerel (64). Ze vertelt daarin dat ze haar vader talloze keren bezocht terwijl hij ondergedoken zat in een appartement op vier hoog aan de Rozengracht in Amsterdam. ‘Dan kreeg ik een brief via iemand, dat hij wilde afspreken, en stapte ik op de fiets.’