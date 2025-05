22 mei 2025

Rechtbank gaat locatiedirecteur tijdens Weski’s ondergrondse detentie horen als getuige

De Rotterdamse rechtbank wil dat de verantwoordelijke directeur van de inrichting in Zeist, waar ex-advocaat Inez Weski in 2023 onder de grond is vastgehouden, wordt gehoord als getuige. De rechtbank wil dat doen om te onderzoeken of en in welke mate de rechten van Weski als verdachte in haar strafzaak zijn geschonden.