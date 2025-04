Rechtbankverslaggeefster Saskia Belleman: ‘Anonimiteit officieren straalt angst van OM uit’

Verschuilen Belleman wordt geïnterviewd door Opportuun, het magazine van het Openbaar Ministerie. Daarin zegt ze dat officieren van justitie hun beslissing vaker in de media mogen toelichten: ‘Soms hoor ik op zitting een officier zeggen dat hij zich heeft gestoord aan bepaalde uitlatingen van een advocaat bij een talkshow. Dan denk ik: was er dan zelf gaan zitten. Natuurlijk kan ik mij voorstellen dat je dat niet doet zolang er in een zaak nog geen uitspraak is gedaan. Maar ook daarna geven officieren van justitie en rechters vaak niet thuis. Of ze verschuilen zich achter een eventueel hoger beroep.’

Belleman begrijpt dat niet: ‘Wat gezegd is, is gezegd. Daar sta je neem ik aan toch achter? Waarom zou je daar niet over kunnen praten? Waarom zou je niet kunnen uitleggen hoe je tot je eis bent gekomen. Ik snap die opstelling niet. Het is een ongegronde angst. Ik denk ook niet dat het bijdraagt aan het vertrouwen dat mensen hebben in de rechtspraak en in het OM. Waarom zou je niet kunnen uitleggen hoe je tot je eis bent gekomen?’

Bang

Belleman krijgt de vraag of ze het OM te bang vindt: ‘Dat is wel mijn indruk. Hoe vaak staat er niet op zittingslijsten: OvJ onbekend. Nou, die is heus wel bekend, we mogen het alleen niet weten. Vroeger was dat de uitzondering die alleen gold bij zaken rondom de georganiseerde misdaad. Daar kon ik wel begrip voor opbrengen. Maar tegenwoordig worden op zittingslijsten de namen van officieren van justitie bijna standaard niet meer vermeld. Daar is de anonieme officier de regel geworden, in plaats van de uitzondering.’

Ze stelt vast dat zelfs bij eenvoudige politierechterzaken journalisten niet meer mogen weten wie de officier van justitie is: ‘Wat daar precies de reden voor is weet ik niet, maar je maakt mij niet wijs dat al die officieren in al die zaken een goede reden hebben om te vrezen voor hun veiligheid. Het straalt angst uit, en angst is wel het laatste wat je als OM wilt uitstralen.’

Ze krijgt van Opportuun de vraag wat de naam van een officier van justitie ertoe doet? Belleman: ‘Die kan er voor een journalist heel veel toe doen. Als ik een zaak voorbereid, en ik weet wie de officier van justitie is, dan kan ik kijken wat hij of zij in eerdere soortgelijke zaken heeft geëist, en wat daarbij zijn of haar afwegingen en argumenten zijn geweest. Als journalist wil ik verbanden kunnen leggen, maar dat wordt mij op deze manier onmogelijk gemaakt.’

Achterkamertjes

Er zijn meer recente ontwikkelingen die Belleman zorgen baren, omdat ze ten koste gaan van de openbaarheid van de rechtspraak: ‘De beslissing van het OM om meer zaken zelf te gaan afdoen met een strafbeschikking bijvoorbeeld. Die zaken worden voortaan afgedaan in achterkamertjes, met niet openbare hoorzittingen. Ik snap het idee dat men daarmee de rechtspraak hoopt te ontlasten, maar hoe je het ook uitlegt: het gaat ten koste van de openbaarheid.’

Geblinddoekt

Ze heeft nog een voorbeeld: ‘Per 1 juni aanstaande is er een nieuwe landelijke persrichtlijn van kracht waardoor journalisten voortaan niet meer automatisch inzage krijgen in dagvaardingen. Terwijl die voor ons vaak essentiële informatie bevatten om te kunnen bepalen welke zaken het meest interessant zijn om te verslaan. Het kan bijvoorbeeld nogal verschil maken of de verdachte in een fraudezaak een loodgieter is of een wethouder. Die informatie haal je niet uit de tenlastelegging, maar wel uit de dagvaarding. Per 1 juni weten we dat dus niet meer. Dan moeten we ons werk half geblinddoekt gaan doen. Hoe kunnen wij dan nog bepalen wat maatschappelijk gezien de belangrijke zaken zijn?’