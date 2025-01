Rechter: bodycam mocht van fotograaf afgepakt bij huiszoeking in moordzaak Kinderdijk

Beeld: de straat in Alblasserdam waar de politie een huiszoeking deed (foto Joost van der Wegen)

Bodycam

De journalist is ‘niet onrechtmatig behandeld’ door de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam bij een huiszoeking in Alblasserdam op 5 december 2022. Dat volgt uit een uitspraak van de rechtbank Den Haag.

De journalist weigerde zijn bodycam uit te zetten nadat hem dit door de rechter-commissaris was gezegd. Daarop nam de rechter-commissaris de beslissing de bodycam in beslag te nemen, om materiaal te laten verwijderen waarop politiemensen in burger close up in beeld waren. De rechtbank oordeelt nu dat de rechter-commissaris dit in die omstandigheden mocht doen.

Incident

De fotograaf ging op 5 december 2022 met zijn fotocamera en bodycam naar een woning in Alblasserdam toe waar de huiszoeking op het punt stond te beginnen in verband met een moord in Kinderdijk een paar dagen eerder. De huiszoeking vond plaats onder leiding van de rechter-commissaris van de rechtbank Rotterdam.

Eenmaal aangekomen liep de journalist op een groepje rechercheurs in burger af. Eén van hen vroeg de journalist hem niet op te nemen, wat de journalist goed vond. De rechercheur wees de journalist er even later erop dat zijn bodycam nog draaide, waarop de journalist te kennen gaf die niet stop te willen zetten omdat hij op de openbare weg stond.

Daarna gaf de rechter-commissaris, nadat ook hij de journalist tevergeefs gevraagd had de bodycam uit te zetten, het bevel dat te doen. De journalist wilde dit niet opvolgen, waarna de rechter-commissaris de beslissing nam dat de bodycam in beslag mocht worden genomen.

Keuze

Nadat bleek dat de journalist aan de inbeslagname niet meewerkte, heeft de rechter-commissaris hem voor de keuze gesteld om de beelden te wissen of te worden aangehouden. De bodycam is daarna onder protest van de journalist van hem afgenomen. Op gezag van de aanwezige rechercheur is ook de fotocamera in beslag genomen. De beelden van de opsporingsbeambten op de bodycam en de fotocamera zijn kort daarna door de politie bekeken en gewist. Na teruggave van de bodycam heeft de journalist de beelden op de bodycam kunnen terughalen.

De journalist vindt dat de rechter-commissaris tegen de wet heeft gehandeld en dat de gang van zaken in strijd is met de vrije nieuwsgaring.

Volgens de journalist wekte een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam in die berichtgeving bovendien ten onrechte de indruk dat hij de gang van zaken aan zichzelf te wijten had. De journalist vindt dat er een rectificatie moet worden geplaatst op de website van de Rechtspraak.

Afwachting

De rechtbank stelt vast dat de rechter-commissaris en de opsporingsbeambten tijdens de aankomst van de journalist in afwachting waren van het binnengaan van een woning, voor een doorzoeking in het kader van het onderzoek naar de moord. De rechtbank donderdag: ‘Een belangrijke voorwaarde voor het succes van een doorzoeking, is dat de bewoners niet op voorhand ervan op de hoogte raken. Om een doorzoeking ongestoord te kunnen aanvangen en uitvoeren, is het van belang wanordelijkheden te voorkomen. Een inbreuk op de persvrijheid kan gerechtvaardigd worden door het belang van een goede strafrechtspleging.’

Negatief

De rechtbank oordeelt dat de rechter-commissaris daarom het bevel mocht geven het maken van close up opnamen met de bodycam te stoppen, omdat de discussie daarover de doorzoeking negatief dreigde te beïnvloeden. Bij het geven van het bevel mocht de rechter-commissaris ook rekening houden met de privacy van de rechercheurs in burger. ‘Toen bleek dat de journalist aan dat bevel niet wilde gehoorzamen, mocht de beslissing tot inbeslagname van de bodycam volgen ter effectuering van het bevel en het ongedaan maken van de gevolgen van de schending ervan. Het beslag op de fotocamera viel buiten het bestek van de beoordeling van de rechtbank.’

Ongehinderd

De rechter-commissaris had niet het doel om hem te beletten op een andere manier verslag van de doorzoeking te doen vanaf de openbare weg, stelt de rechter nu. Met andere woorden, als de journalist het bevel van de rechter-commissaris had opgevolgd en zich verder van de beambten had verwijderd, zou hij ongehinderd zijn journalistieke werk hebben kunnen voortzetten.

De rechtbank oordeelt nu dat de journalist niet onrechtmatig is behandeld. Ook hoeft er geen rectificatie te worden geplaatst. ‘Anders dan de journalist vindt, heeft de rechtbank Rotterdam in de berichtgeving aan de pers niet de indruk gewekt zonder nader onderzoek af te wachten de schuld bij de journalist neer te leggen en geen onjuiste feiten aan de pers verstrekt.’