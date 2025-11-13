 Meteen naar de content
13 november 2025

Rechtspraak waarschuwt voor wetsvoorstel afpakken crimineel vermogen

Een wetsvoorstel dat het makkelijker moet maken om door misdaad verkregen geld en goederen af te pakken, gaat ten koste van de rechtsbescherming van burgers. Bovendien kan het tot gevolg hebben dat criminelen niet meer worden vervolgd, omdat het Openbaar Ministerie onder deze wet ook vermogen en waardevolle spullen kan confisqueren zonder dat er iemand is veroordeeld. Dit stelt de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies dat donderdag is gepubliceerd. De Raad roept de minister van Justitie en Veiligheid met klem op het wetsvoorstel aan te passen. 

Laatste Nieuws

Richtlijn

Met het wetsvoorstel wordt de Europese confiscatierichtlijn in het Nederlandse strafrecht ingevoerd. Die heeft tot doel de strijd tegen georganiseerde misdaad in EU-lidstaten te versterken, onder meer door het afpakken van criminele winsten mogelijk te maken zonder dat er iemand is veroordeeld. Er hoeft zelfs geen concrete verdachte in beeld te zijn, als het OM maar aannemelijk kan maken dat inbeslaggenomen geld en goederen van misdaad afkomstig zijn.

Dit is een exclusief artikel. Registreer met een geldig e-mailadres om het te kunnen lezen. Dat kan ook anoniem.

Inloggen Word lid

Elke dag nieuws en context over crime

Doneer aan Crimesite

Werkt de knop niet? Klik dan op Tikkie om je donatie te doen.