13 november 2025

Rechtspraak waarschuwt voor wetsvoorstel afpakken crimineel vermogen

Een wetsvoorstel dat het makkelijker moet maken om door misdaad verkregen geld en goederen af te pakken, gaat ten koste van de rechtsbescherming van burgers. Bovendien kan het tot gevolg hebben dat criminelen niet meer worden vervolgd, omdat het Openbaar Ministerie onder deze wet ook vermogen en waardevolle spullen kan confisqueren zonder dat er iemand is veroordeeld. Dit stelt de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies dat donderdag is gepubliceerd. De Raad roept de minister van Justitie en Veiligheid met klem op het wetsvoorstel aan te passen.