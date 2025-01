28 januari 2025

‘Recordhoeveelheid cocaïne had link met Turkije’

De reusachtige hoeveelheid cocaïne die begin januari in de Atlantische Oceaan door een Frans marineschip is onderschept werd vervoerd op een Turks schip, dat eerder was uitgevaren vanuit Istanboel. Turkse media schrijven dat de 9 ton gevonden is op het schip de Haliç-Equality, in eigendom van de Turkse reder HBT.