‘Ridouan Taghi heeft contact met andere verdachten in EBI’

Ridouan Taghi is verplaatst binnen de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Hij is ondergebracht op een afdeling waar ook Marengo-verdachte Saïd Razzouki en Willem Holleeder gevangen zitten. Dit meldt het AD donderdagmorgen.

Ridouan Taghi zat sinds zijn uitlevering vanuit Dubai eind 2019, in nagenoeg volledige afzondering. Een groot deel van die tijd verbleef hij op de speciaal voor hem gebouwde afdeling E1. Eind juli is hij op de meer open afdeling A geplaatst, schrijft het Algemeen Dagblad. Daar zit hij nu met de eveneens tot levenslang veroordeelden Willem Holleeder en Saïd Razzouki.

Volgens Taghi’s detentieadvocaat Thomas van der Horst is er op de afdeling waar zijn cliënt Ridouan Taghi naartoe is verplaatst, contact mogelijk met andere gevangenen. Daar is volgens Van der Horst ook sprake van geweest.

Een van de redenen dat de 46-jarige Taghi de afgelopen jaren nagenoeg in isolatie moest doorbrengen, was omdat er werd gevreesd dat hij zijn criminele activiteiten vanuit de gevangenis zou voortzetten. Zijn eerdere advocaat, en tevens neef, Youssef Taghi, is tot 5,5 jaar cel veroordeeld voor het doorspelen van berichten. Een andere advocaat, Inez Weski, wordt hiervan verdacht. Haar zaak moet nog voor de rechter komen.

Dat Taghi samen met Razzouki op de afdeling zit, is zeer opmerkelijk, schrijft de krant. De twee zijn hoofdverdachten in dezelfde strafzaak. Ze zijn door de rechtbank veroordeeld voor betrokkenheid bij meerdere moorden. Het hoger beroep is nog in de voorbereidende fase.

Taghi’s zoon Faissal zit wel in volledige afzondering, op een andere afdeling van de gevangenis. Zijn advocaten procederen nu tegen de ‘onmenselijke’ omstandigheden waarin hij wordt vastgehouden.