‘Ridouan Taghi radeloos in zoektocht naar nieuwe advocaten’

Geen noodrem Donderdag vond er in de beveiligde rechtbank in Vught een zitting plaats in de zaak. Daar zei Taghi het volgende tegen de voorzitter van het hof, over het tekort aan tijd dat advocaten zouden hebben om zich op zijn zaak voor te bereiden: ‘U bent als treinmachinist in een TGV gestapt en u hebt op het gas getrapt, maar de noodrem kent u niet.’

Radeloos

‘Ik ben op dit moment zo radeloos dat ik iedere strohalm zou aanpakken’, zei Taghi over zijn zoektocht naar een advocaat. Volgens de Marengo-hoofdverdachte verloopt die zo moeizaam, omdat iedereen die hem zou gaan bijstaan een ‘paria’ zal worden.

Geen oplossing

Het Openbaar Ministerie wil dat Taghi opnieuw aan de toezichthouder op de advocatuur vraagt om een advocaat voor hem te vinden. Het OM wil dan wel dat hij die vervolgens accepteert, schrijft De Telegraaf. ‘Maar wij verwachten geen oplossing in de komende twee, drie maanden’, zei de advocaat-generaal.

Eerder werd Taghi’s vorige advocaat, Vito Shukrula, al gearresteerd op verdenking van het doorgeven van berichten voor hem.