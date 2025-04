Robert L. vrijgesproken van moord op vriendin Susanna Boon

Verwurging Robert L. gaf zijn vriendin, de 51-jarige Susanna Boon uit Amsterdam, in januari 2016 als vermist op. Op 29 maart 2016 werd haar stoffelijk overschot door een voorbijganger gevonden in het Zandenbos bij Nunspeet. Het staat vast dat zij door verwurging om het leven is gebracht.

‘Verschillende gedragingen van de man roepen de nodige vragen op’, schrijft de rechtbank. ‘Zo heeft hij een paar weken voor haar verdwijning geprobeerd om een vuurwapen te kopen, was hij bekend met de plek in het Zandenbos waar het lichaam is aangetroffen en had hij zich ziek gemeld nadat zijn toenmalige vriendin voor het laatst was gezien. Zijn telefoon straalde die dag aan op de route die kan worden genomen naar Nunspeet, vervolgens was hij een tijd telefonisch onbereikbaar. Ook ging hij gewoon door met zijn leven terwijl zij nog vermist was. Hij kreeg al snel een nieuwe relatie met een vrouw, die eind februari 2016 bij hem introk.’

Antwoord

L. heeft tijdens het strafproces op geen enkele vraag van de rechtbank willen antwoorden. Hoewel de rechtbank graag antwoord van hem had gekregen op een aantal opmerkelijke onderzoeksbevindingen, vindt ze dat de feiten en omstandigheden en de inhoud van het dossier onvoldoende bewijzen dat hij haar om het leven heeft gebracht: ‘Onder meer forensisch onderzoek in zijn woning, box-ruimte en bedrijfsauto, DNA-onderzoek, buurtonderzoek en camerabeelden leverden geen aanwijzingen op voor zijn betrokkenheid. Daarnaast kon de patholoog in het sectierapport geen uitsluitsel geven over het moment van overlijden. De rechtbank spreekt hem dan ook vrij.’

De dochter had altijd gedacht dat het wurgen een droom was omdat haar vader haar had gezegd dat er niets aan de hand was, totdat haar zus haar vertelde dat hun moeder gewurgd was.

Verklaring van dochter

Op verzoek van de rechtbank onderzocht een deskundige de betrouwbaarheid van de tweede verklaring van Boons 15-jarige dochter op 15 maart 2023. Daarin gaf ze aan in de nacht van de verdwijning haar moeder op de grond van de slaapkamer te hebben zien liggen terwijl haar vader haar moeders keel dichthield. ‘Zij had altijd gedacht dat het wurgen een droom was omdat haar vader haar had gezegd dat er niets aan de hand was, totdat haar zus haar vertelde dat hun moeder gewurgd was. Maar uit het onderzoek blijkt dat de betrouwbaarheid van de verklaring niet kan worden vastgesteld omdat steunbewijs voor de verklaring ontbreekt en niet kan worden uitgesloten dat het gaat om een pseudo-herinnering.’

De rechtbank is daarom van oordeel dat de belastende verklaring niet kan bijdragen aan het bewijs.

Vuurwapen

De rechtbank acht op basis van de in het dossier aanwezige bewijsmiddelen wel bewezen dat de man probeerde een vuurwapen te kopen en legt hem daarvoor een gevangenisstraf op van 20 dagen.

Justitie eiste 14 jaar cel tegen Robert L.