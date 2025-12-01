Rotterdam: ramen bij vijf woningen verwoest door explosie | Ook ontploffing bij basisschool
Bij een woning aan de Buziaustraat in Rotterdam-Crooswijk heeft zondagavond iets voor middernacht een explosie plaatsgevonden. Bij zeker vijf woningen zijn de ramen eruit geslagen. Ook bij een basisschool aan de Aalreep in Rotterdam-Hoogvliet ging rond middernacht een explosief af, waardoor roetschade ontstond.
(Beeld: MediaTV)
Door een explosie met een brandbom werden bij zeker vijf woningen aan de Buziaustraat ruim tien ramen eruit geslagen. Twee portieken raakten beschadigd. Ambulancepersoneel heeft enkele mensen gecontroleerd die in de keuken precies achter het raam zaten waar de explosie plaatsvond. Op deurbelcamera’s zouden twee mannen vlak voor of na de explosie te zien zijn. Er is nog niemand aangehouden.
Aalreep
Bij een basisschool aan de Aalreep in Rotterdam-Hoogvliet ontplofte rond middernacht een explosief. Op een van de ruiten is een brandplek zichtbaar. Leerkrachten van de school zijn ter plaatse gekomen en hebben de deur geopend zodat de brandweer naar binnen kon. De basisschool is al vaker doelwit geweest van een explosie. Over een toedracht is niets bekend.