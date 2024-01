Rotterdam: rapper doodgeschoten in woning

Connect on Linked in

In Rotterdam is in de nacht van vrijdag op zaterdag Barry Inees (38) doodgeschoten. De politie ging na een melding even na 01.00 een woning binnen in de Lafontainestraat in Rotterdam-Zuid. Daar werd een overleden man met een schotwond aangetroffen.

SFB

Volgens verschillende bronnen is het slachtoffer Barry Inees, die in de hiphop-scene bekend is als rapper Rabby Racks maar ook manager was van rapgroep SFB uit Den Haag.

Inees had volgens het Algemeen Dagblad een veroordeling voor witwassen achter de rug.

Eris

Barry Inees was verdachte in het liquidatieproces Eris, maar werd daarin uiteindelijk vrijgelaten en niet verder vervolgd. Hij was ervan verdacht te hebben meegedaan aan het voorbereiden van een niet uitgevoerde moordaanslag op Inchomar Balentien, die overigens in 2019 alsnog is vermoord. De recherche dacht dat het plan was dat Inees Balentien naar een bepaalde plek zou lokken.