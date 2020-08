Rotterdammer (17) opgepakt voor fatale steekpartij Scheveningen

Print This Post

Er is opnieuw iemand opgepakt in verband met de fatale steekpartij in Scheveningen waarbij op 10 augustus de 19-jarige “Chuchu” uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een 17-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van opruiing en openlijk geweld.

Het is onduidelijk op de donderdag opgepakte 17-jarige Rotterdammer de even oude rapper Blacka 24 is. De steekpartij bij het strand van Scheveningen vloeide voort uit rivaliteit tussen twee drillrapgroepen uit Amsterdam (73 De Pijp) en Rotterdam (een groep rond rapper Blacka 24).

Twee eerder opgepakte verdachten van 20 jaar uit Amsterdam blijven de komende drie maanden in voorarrest. Ze worden verdacht van doodslag. Het Openbaar Ministerie onderzoekt de toedracht en sluit meer aanhoudingen niet uit.