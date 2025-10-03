Ruim vier jaar cel voor P. Diddy in prostitutiezaak

Combs richtte zich eerder tot de rechtbank en smeekte de rechter om genade, waarbij hij zijn daden “walgelijk, beschamend en ziek” noemde. Combs verontschuldigde zich bij de slachtoffers en bij “alle slachtoffers van huiselijk geweld.”

Boodschap

Over zijn beslissing zei rechter Arun Subramanian: ‘Er moet een substantiële straf worden opgelegd om een boodschap te sturen naar zowel plegers van misbruik als slachtoffers, dat misbruik van vrouwen echte verantwoordelijkheid met zich meebrengt.’ In de slotopmerkingen tot Combs merkte de rechter op dat Combs nog steeds een leven zal hebben na de gevangenis, en benadrukte: ‘Er is licht aan het einde van de tunnel.’

Subramanian beval dat Combs ook na zijn vrijlating nog vijf jaar onder toezicht moet staan. Aanklagers eisten ruim elf jaar tegen de rapper en platenbaas.

Schuldig

Combs werd in juli schuldig bevonden aan twee aanklachten van het vervoeren van personen voor prostitutie, maar werd vrijgesproken van zwaardere aanklachten van sekshandel en afpersing die zouden kunnen hebben geleid tot een levenslange gevangenisstraf.

Diddy werd in september 2024 in New York gearresteerd. Hij werd ervan verdacht 120 mannen en vrouwen seksueel te hebben misbruikt, van wie er 25 minderjarig waren op het moment van het vermeende wangedrag.