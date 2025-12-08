8 december 2025

‘Ruzie over buit woningoverval motief voor dood Wendell Mercelina’

De recherche zegt er sterk rekening mee te houden dat een conflict over de buit van een woningoverval heeft geleid tot de dood van de 46-jarige Wendell Mercelina, die afgelopen zomer in een uitgebrande auto werd aangetroffen in het Duitse Scherpenseel. In de zaak werd een dag na de vondst van het lichaam in Duitsland een verdachte aangehouden. Deze 22-jarige Jorn S. uit Landgraaf wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer. Hij had die avond een afspraak met Wendell.