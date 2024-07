Satirische docu over ‘Bolle Jos’ veroorzaakt Turkse hype in jacht naar hem

Print This Post

De zoektocht naar drugscrimineel ‘Bolle Jos’ Leijdekkers heeft in Turkije een absurde wending genomen. Een satirisch item over hem, waarin de beloning voor de gouden tip van de Nederlandse justitie noemt, heeft de Turken gemotiveerd naar hem uit te kijken.

Gezocht

De acteur Betal Ozäy maakte een satirische documentaire over de gezochte Nederlandse drugscrimineel Jos Leijdekkers, die in Turkije zou verblijven en in welke zaak verdachten deze week op vrije voeten werden gesteld. Dit meldt Het Parool zaterdag.

Gouden tip

Het gaat om een zogenaamde ‘mockumentary’, schrijft de krant, een documentaire die met een knipoog is gemaakt. Voor de film hing Ozäy als een soort gonzo-reporter wanted-posters op in de Turkse stad Edirne, met daarop het uitgeloofde bedrag van enkele tonnen van het Nederlandse OM voor de gouden tip die leidt naar Leijdekkers.

Bericht

Maar zijn crew liet er per ongeluk eentje hangen, en die poster werd ontdekt door een lokale journalist, die er een bericht van maakte. Dat artikel haalde de nationale nieuwszenders, waardoor de jacht op ‘Bolle Jos’ in dat land inmiddels een hype is geworden.

Inmiddels zijn daarom veel Turken, in een land met een kwakkelende economie, nu op zoek naar Leijdekkers. Ze bellen massaal Ozäy die zijn eigen telefoonnummer op de posters had gezet. ‘Ze menen te weten waar hij zit, en dromen van de beloning.’