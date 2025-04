Schietpartij bij woning Vierlingsbeek, bewoner opgepakt voor ‘doodslag en moord’ (VIDEO)

(Beeld: SK-Media)

Eerder op de avond kreeg de politie een melding dat een bewoner van de woning aan de Domineestraat een acute hulpvraag had. Toen agenten op de locatie aankwamen is er rond 21.45 vermoedelijk meerdere keren gericht op hen geschoten vanuit de woning door de bewoner met de acute hulpvraag. Agenten schoten daarop terug om te proberen de situatie onder controle te krijgen.



De bewoner van de woning is vervolgens door agenten met ondersteuning van het AT aangehouden in verband met het schietincident. Hij raakte lichtgewond aan zijn hoofd tijdens de aanhouding. Niemand van de agenten raakte gewond, meldt de politie.

Zoals gebruikelijk zal het schieten door de politie onafhankelijk onderzocht worden door de Rijksrecherche.

Video’s

Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Op video’s die via internet rondgaan, zijn meerdere schoten te horen. Ook is te zien dat er zeker één persoon is aangehouden “voor doodslag en moord”.