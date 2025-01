Schietpartij op bedrijventerrein in Almere waar twee weken geleden ook al geschoten werd

De politie doet onderzoek naar het schietincident aan de Bakkenzuigerstraat. Deze straat ligt in het verlengde van de Diepzuigerstraat, waar een woonwagenkamp gevestigd is.

Op 24 december vond er rond 22.15 ook al een schietpartij plaats aan de Bakkenzuigerstraat op het bedrijventerrein Poldervlak. Daarbij werd volgens Omroep Flevoland een 40-jarige man beschoten. Hij raakte niet gewond.

Inval en arrestaties

Afgelopen weekend was er nog een ander incident in de stad. Zaterdagavond deed een arrestatieteam een inval in een woning aan de Harlingensingel in Almere. Daarbij werden drie mannen uit Almere aangehouden. De politie deed volgens website HV Almere een inval na een melding van een vechtpartij waarbij mogelijk een vuurwapen was gezien. Er hing langere tijd een politiehelikopter boven de omgeving.



Twee verdachten werden in de woning aangehouden, een derde man op straat. Uiteindelijk werd geen vuurwapen gevonden. Bij de bewuste woning aan de Harlingensingel vond in mei 2024 een explosie plaats.