‘Schietpartij tussen publiek ging om paar gram cocaïne’

Maatregelen De bedoeling was dat een vriend van Ilhan Ö. op 14 juni voor 200 euro cocaïne zou verkopen aan een vriend van het slachtoffer. Ö. hoorde dat er niet was betaald en wilde maatregelen nemen. Hij ging verhaal halen bij het slachtoffer. Samen met drie andere mannen was hij in de auto op zoek gegaan.

Ö. zegt dat toen hij de vermeende wanbetaler had gevonden op de Piushaven, hij het slachtoffer wilde meenemen om te laten pinnen. Op de Piushaven werd het slachtoffer geslagen en geduwd.

Revolver

Een ander groepje kwam op de vechtpartij af. Ö. zegt daarvan te zijn geschrokken en daarom met zijn revolver in de grond te hebben geschoten. Getuigen zeggen dat Ö. vervolgens die revolver op het slachtoffer heeft gericht en meermaals afdrukte, maar dat het wapen weigerde.

Het is niet zeker hoeveel keer er precies is geschoten. Volgens de officier van justitie is dat in ieder geval meerdere keren geweest.

Omdat de vechtende mannen zich snel over de straat verplaatsten, kwamen twee passerende vrouwen bijna in hun midden terecht. Maar uiteindelijk werd niemand geraakt.

Ö. en zijn vrienden maakten zich uit de voeten.

Bevriend

Ö. zegt niet gericht op het slachtoffer te hebben geschoten en zeker niet de intentie te hebben gehad om te doden, en vroeger zelfs met het slachtoffer bevriend te zijn geweest.

Hij is een veelpleger en veroordeeld voor mishandelingen, maar zegt het vuurwapen op zak te hebben gehad omdat er een conflict met zijn ex-zwager speelde. Hij zegt zijn leven te willen beteren.

De officier van justitie gelooft hem niet. Zij spreekt van een poging tot doodslag omdat Ö. volgens haar voor lief heeft genomen dat het slachtoffer dodelijk kon worden geraakt. Ze eist daarvoor vijf jaar gevangenisstraf.

De advocaat van Ö. vroeg vrijspraak voor de doodslag. Op 23 december is de uitspraak.