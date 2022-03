Schietpartij vlakbij kermis in Amsterdam-Osdorp

Connect on Linked in

De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 18.55 uitgerukt voor een schietpartij op de Wolbrantskerkweg in Amsterdam-Osdorp. Ook een traumahelikopter rukte uit naar de plaats delict. Er is korte tijd later een persoon gereanimeerd.

De schietpartij vond plaats op circa 100 meter van een kermis die sinds vandaag gaande is in het Osdorppark. Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is. Over een mogelijk slachtoffer is verder nog niets bekend.