Schoten en achtervolgingen in Amsterdam

(Beeld Mizzle Media)

Disketteweg

De vier verdachten zijn een 18-jarige, een 21-jarige en een 26-jarige man uit Amsterdam en een 25-jarige Nederlandse man zonder vaste woon- of verblijfplaats.

De schietpartij was op de Disketteweg in Amsterdam-Noord. Volgens de politie reden direct daarna meerdere verdachten in voertuigen weg. Agenten die snel ter plaatse waren zetten direct de achtervolging in.

Paal

Een van de auto’s is tot stilstand gebracht op de Klaprozenweg. Het andere voertuig crashte tegen een paal nabij P+R Amsterdam-Noord. Eén verdachte raakte daarbij gewond en is overgebracht naar een ziekenhuis.

De overige drie verdachten zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau. Later diezelfde avond is de gewonde verdachte ook ingesloten. Bij het schietincident zelf is niemand gewond geraakt. Alle vier de verdachten zitten vast en in alle beperkingen, wat betekent dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat.