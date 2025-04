Sendric S. bekent drie moorden in Rotterdam, wapenleverancier tipte politie over schutter

(Foto: op het Roelantpad werd een 58-jarige man zwaargewond gevonden. Hij overleed later in het ziekenhuis / Beeld: JBMedia)

Op donderdag 2 januari werd rond 10.10 een 81-jarige man beschoten op de Bommelerwaard in Rotterdam-IJsselmonde. De man overleed later die avond aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.

Dit volgde op twee eerdere dodelijke schietincidenten in dezelfde wijk. Op zaterdag 21 december overleed een 63-jarige man na te zijn neergeschoten op de Reyerdijk. Precies een week later, op 28 december, werd op het Roelantpad in Rotterdam-Beverwaard een 58-jarige gewonde Rotterdammer gevonden op het fietspad. Ook hij bleek beschoten te zijn en overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De drie slachtoffers leken willekeurig gekozen.

Gouden tip

De politie kwam Sendric S. op het spoor na een tip. Het Openbaar Ministerie meldt dat een deel van het tipgeld van 30.000 euro wordt uitgekeerd aan de tipgever. Wie het bedrag krijgt en om hoeveel geld het gaat, blijft in verband met de privacy vertrouwelijk.

Snapchat

Bij het Team Criminele Inlichtingen van de politie kwam volgens Rijnmond een tip binnen dat de schutter via Snapchat actief is. Kort daarna heeft de 20-jarige Amsterdammer Juani B. bekend dat hij degene is die de politie heeft getipt over Snapchat én dat hij het moordwapen heeft verkocht. B. werd op 30 december aangehouden en zit sindsdien vast.

B. staat vandaag terecht voor de verkoop van het moordwapen en het bezit van nog een ander wapen. In beide gevallen gaat het om een omgebouwd luchtdrukpistool van het merk Blow.

Kleinere vermogensdelicten

Sendric S. werd geboren op Curaçao en groeide op in Nederland. Hij is al eerder veroordeeld voor enkele kleinere vermogensdelicten. Daarnaast belandde hij als minderjarige in de jeugdreclassering en werd hij veroordeeld tot een taakstraf voor enkele winkeldiefstallen. Twee jaar geleden was hij ook betrokken bij de heling van een scooter.