Servische ex-voetballer in Amsterdam gearresteerd om cokehandel

Een Servische oud-voetballer is recent in Amsterdam gearresteerd in een internationaal onderzoek naar de handel in cocaïne. Het gaat om Dusan Petkovic, de zoon van de voormalig bondscoach van het Servisch voetbalelftal Ilija Petkovic. Hij is aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de smokkel van cocaïne. De arrestatie was onderdeel van een politie-operatie tegen een Montenegrijnse clan uit Vracar, een plaats in de buurt van Belgrado.

Acht mensen

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een speciale afdeling van het Openbaar Ministerie in Servië, die zich bezig houdt met georganiseerde misdaad. In totaal zijn acht mensen aangehouden en is in totaal 115 kilo cocaïne in beslag genomen.

Dusan Petkovic speelde tussen 1992 en 2007 voor onder meer VfL Wolfsburg, 1. FC Nürnberg, Spartak Moskou en RCD Mallorca. Zijn in 2020 overleden vader Iljia Petkovic kwam in 1974 uit op het Wereldkampioenschap in Duitsland voor het elftal van Joegoslavië. Tussen 2003 en 2006 was hij bondscoach van Servië.

Het vermoeden bestaat dat de leden van deze criminele organisatie grote hoeveelheden cocaïne vanuit Zuid-Amerika naar de Rotterdamse haven lieten vervoeren. De 115 kilo zou via de Belgische stad Aarlen zijn gelopen. Daar in de buurt werd de 115 kilo cocaïne in beslag genomen.

Betonplaten

De criminele organisatie maakte volgens de Servische politie gebruik van een geregistreerd bedrijf dat handelde in betonplaten en deze eerst kocht van een bedrijf in Luxemburg. In Aarlen werden in de platen pakketten cocaïne verstopt. Bij de politieactie in België werden in totaal 22 betonplaten gevonden met elk drie pakketten met 1,12 kilo cocaïne.